Medici choc: una bufala vi seppellirà

«Non mi hanno vaccinato per paura dell'autismo». «Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso». «Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio». Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna choc Una bufala ci seppellirà? lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per combattere le bufale in tema di salute, soprattutto quelle che si diffondono tramite la rete. «Diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico» è l'invito che campeggia sui poster 6x3 metri e sugli annunci stampa ideati e messi a disposizione degli Ordini provinciali per la pianificazione in affissione sul territorio e sulla stampa locale (già 30 hanno aderito). Da brividi anche i numeri sugli italiani che indossano il camice bianco a caccia di diagnosi fai-da-te sul web: ben 8,8 milioni ogni anno. «Un fenomeno preoccupante e in crescita, che mette a repentaglio la salute dei cittadini».