«Me lo dicono tutti ma non smetterò mai»

Francesco Balzani

«Capisco i divieti, ma io non smetto». Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, icona del fumatore incallito, non contrasta la proposta di estendere i divieti di fumo a parchi e spiagge.

Lo trova giusto?

«Giusto rispettare chi non fuma: ma il veleno che circola nell'aria è ben più grave del fumo passivo. Bisogna sempre avere rispetto di tutti, basterebbe questo».

Soffrirà per questo ennesimo divieto?

«Ho sofferto anche il divieto di fumo in panchina, poi ci si abitua e comunque ho continuato a fumare dove potevo.

Ha mai pensato di smettere?

«Mai, anche se me lo dicono tutti. Non ho nemmeno fatto fioretti».

Quante sigarette fuma oggi?

«Non lo so, non tengo mai il conto. Se poi scopro che sono tante, mi arrabbio e ne fumo ancora di più per farmi passare il nervoso».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA