«Me la sono vista brutta ma adesso sto meglio»

«È stato un brutto incidente ma per fortuna senza alcuna conseguenza seria». Con queste parole il senatore del Partito Democratico Matteo Richetti ha commentato dal letto d'ospedale del Policlinico Umberto I l'incidente che lo ha visto travolto da un furgone Ncc mentre attraversava le strada ieri mattina in via del Tritone.

Il parlamentare ripercorre quei momenti e ringrazia «per tutto l'affetto, la vicinanza e la vostra preoccupazione. Ora dovrò restare in osservazione per un po' ma solo per precauzione, io ero già pronto per andare a casa ma i medici mi hanno consigliato di restare». Tanti i messaggi ricevuti dal senatore, non solo da colleghi ma anche da tanti suoi sostenitori che hanno affidato a Twitter il loro personale augurio di buona guarigione. L'obiettivo di Richetti, se i medici daranno l'ok dopo il forte colpo all'anca accusato, è quello di ritornare in piedi in pochissimi giorni e in forma per l'evento della sua fondazione Harambee di domenica prossima a Milano, dove affronterà temi come lo sviluppo del territorio e l'innovazione sociale, la disabilità, l'autismo, le opportunità per i giovani e l'integrazione.(S. Pie.)

