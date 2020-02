«Mazzette per chiudere un occhio» Arrestato funzionario della Municipale

Emilio Orlando

«Va tutto bene, ma adesso però metti n'attimino mano al portafoglio e fai una piccola sponsorizzazione intanto pè comincià». Era questo il tenore delle conversazioni intercettate, tra il funzionario corrotto della polizia municipale arrestato e i suoi interlocutori. L'uomo, in servizio al gruppo Nomentano è stato ammanettato dalla polizia del commissariato di Fidene Serpentara che ha condotto le indagini insieme alla sezione di polizia giudiziaria della polizia locale.

Secondo il giudice per le indagini preliminari Anna Maria Fattori che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, il dirigente si sarebbe reso responsabile di tre episodi di corruzione. Nel primo avrebbe chiuso gli occhi su una serie di abusi edilizi di un ristorante a Castel Giubileo in cambio della sponsorizzazione ad una squadra di calcio abruzzese dove giocava il figlio. Il procuratore Paolo Ielo, ha chiesto l'arresto per il cinquantatreenne anche per aver redatto una falsa relazione tecnica, per consentire l'apertura di un locale da gioco, che certificava che la distanza tra una scuola ed una sala slot era superiore ai 500 metri contro i 300 reali.

Come premio, aveva ottenuto da parte di un geometra la disponibilità a vendere un terreno di sua proprietà. In ultimo, la procura gli contesta anche di aver intascato una tangente di duemila euro, mascherata da prestito, per interessarsi all'ufficio commercio della circoscrizione affinché non venisse revocata la licenza commerciale ad alcuni banchisti dei mercati rionali di Talenti, Montesacro e del Tufello.

La mela marcia, smascherata dai suoi stessi colleghi che hanno partecipato all'inchiesta, è stata messa ai domiciliari e già la prossima settimana verrà sentita dai magistrati per l'interrogatorio di garanzia. Alla luce del nuovo decreto legge detto spazza corrotti il dipendente pubblico infedele e corrotto rischia pene elevatissime, il licenziamento definitivo e di finire in carcere, senza benefici di legge, una volta che l'eventuale condanna diventerà esecutiva.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

