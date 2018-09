MAZZETTE A RAFFICA

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaCase gratis in cambio favori. E' quello che venne ribattezzato il sistema Scarpellini e che dal 2016 sta facendo tremare i palazzi della politica. Per quell'indagine, ieri è stato arrestato Enzo De Santis, 64 anni, il sindaco di Ponzano Romano, un comune a nord della Capitale. L'accusa è di corruzione. De Santis, popolarissimo tra i suoi concittadini, era stato eletto due anni fa con una lista civica di area centrodestra col 100% delle preferenze.Nell'ordinanza di arresto il gip Maria Paola Tomaselli ha delineato i contorni del sistema corruttivo. «Chiara è la messa a disposizione del pubblico ufficiale e il suo totale asservimento agli interessi del privato ha scritto il magistrato - al cui perseguimento egli piega, con completa assenza di ogni scrupolo, la propria pubblica funzione in una confusione di ruoli per cui si registra un'inquietante coincidenza di interessi».Sostanzialmente, il costruttore Sergio Scarpellini, arrestato il 16 dicembre 2016 e ora libero - e che in passato avrebbe affittato immobili alla Camera e al Senato - avrebbe dato a politici di vari partiti case gratis in cambio di favori. Ma per quanto riguarda il sindaco di Ponzano Romano finito in manette, ci sarebbe dell'altro. Secondo la procura di Roma dal 2011 al 2016, case a parte, il primo cittadino avrebbe ottenuto dall'immobiliarista circa 412mila euro sotto forma di sponsorizzazione di una squadra di calcio della Valle del Tevere e di contributo a una società di sua figlia.A De Santis è stata notificata all'alba di ieri l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dai carabinieri del Nucleo investigativo. Nell'ambito dell'operazione, sono in corso alcune perquisizioni domiciliari. Nella stessa inchiesta che ha portato De Santis in cella sono indagati due ex pubblici ufficiali del comune di Ponzano. Ai tre sarebbe stato disposto il sequestro di 750mila euro, frutto per chi indaga di tangenti ricevute.De Santis era considerato il sindaco dei record. Eletto nel 2016 nelle file della lista civica Insieme per Ponzano, era già stato primo cittadino con un mandato nel 2011. Cinque anni dopo è stato rieletto con il cento per cento dei voti validi: 564 su 564. Un vero e proprio plebiscito. Ieri l'arresto.Nell'ambito della stessa indagine, nel 2016 finì in carcere con Scarpellini anche l'allora dirigente del comune di Roma Capitale Raffaele Marra, tra i collaboratori più stretti della sindaca Virginia Raggi.