May: «Ho rischiato la vita per un infarto»

ROMA - Non ha rinunciato alla sua proverbiale ironia, anche se è stato «ad un passo dalla morte». Così Brian May, il leggendario chitarrista dei Queen, ha deciso di raccontare con un video su Instagram di essere stato colpito da infarto, accompagnato il filmato con una didascalia in cui ricordava le sue iniziali perplessità sulla scrittura di Sheer Heart Attack, title track dell'omonimo album pubblicato dai Queen nel 1974. Titolo che tradotto significa Forte attacco di cuore. «Sono sempre stato preoccupato dal titolo di quel disco. Mi sono sempre chiesto se avrebbe potuto dare fastidio a qualcuno effettivamente colpito da infarto. Ora che faccio parte del club - ha ironizzato - sono abbastanza sollevato, non lo trovo assolutamente fastidioso. Prendetevi cura di voi stessi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

