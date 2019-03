May day: Londra decide sulla Brexit

È il May Day, il giorno decisivo per la premier britannica, alle prese con il nodo Brexit. Con l'Unione europea che offre una via d'uscita di fronte al Parlamento di Westminster e la chance di una ratifica in extremis dell'accordo. Theresa May si gioca il tutto per tutto nel voto cruciale affidato oggi alla Camera dei Comuni a due mesi dalla bruciante bocciatura di gennaio. Ieri sera una visita lampo della numero uno di Downing Street a Strasburgo per il faccia a faccia decisivo col presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, vista la situazione di stallo confermata ancora in mattinata da Londra sul punto chiave del backstop: la controversa clausola di salvaguardia del confine aperto fra Irlanda del Nord e Irlanda rispetto alla quale il governo Tory non ha mai cessato di chiedere paletti «legalmente vincolanti». Un miracolo promosso in primo luogo da Angela Merkel, contraria quanto e più di chiunque altro allo spettro di un traumatico divorzio senz'accordo (no deal) fra Londra e Bruxelles.

È proprio la cancelliera tedesca a preannunciare «un'offerta importante» messa sul tavolo da Juncker e dal capo negoziatore Michel Barnier per provare a venire incontro all'amica Theresa. Offerta ancora tutta da precisare nei dettagli e da sottoporre al test del voto della recalcitrante Camera britannica.

Ma tutto resta appeso alla reazione concreta dei deputati di Westminster di fronte all'ipotetico compromesso. I voto rimane ad alto tasso d'incertezza per il governo britannico. Ieri il sottosegretario Robin Walker si è limitato a giurare che il giorno del giudizio questa volta non sarà rinviato. Impegni che non convincono il leader laburista Jeremy Corbyn, né buona parte degli oppositori, animati dal sospetto che lady Theresa abbia mirato finora deliberatamente a «perdere tempo», anche a costo di far precipitare il Paese «nel caos», per imporre di fatto la scelta fra «il suo accordo» - prendere o lasciare - e l'incubo del salto nel buio. Oggi, il verdetto da Westminster: in gioco il destino di un paese intero.

