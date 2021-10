Maxxi, dopo le proteste la piazza riapre al pubblico

Flavia Scicchitano

Riapre la piazza del MAXXI, chiusa ai cittadini a causa della pandemia. Lo spazio aperto del museo al Flaminio è tornato quindi a ospitare famiglie, bimbi, giovani e anziani già frequentatori dell'area giochi oppure a passeggiare, studiare o trovare riposo sulle panchine.

Una decisione spinta ancher dalla mobilitazione del quartiere. «La piazza del MAXXI è sottoposta al regime giuridico di uno spazio museale. La Fondazione ha sempre ritenuto giusto l'accesso dei cittadini negli orari del museo, ma non è un parco pubblico. Di conseguenza, con il Covid, museo e piazza hanno chiuso - spiega il segretario generale della Fondazione MAXXI, Pietro Barrera -. Per prudenza, avevamo consentito solo il passaggio per accedere a museo, biblioteca, ristoranti. Poi, grazie al green pass, finalmente, abbiamo riaperto a tutti (ore 11-19, eccetto il lunedì, con accesso valido pure il 1 novembre), con controllo della temperatura, certificato verde e regole anti-assembramento. Si tratta di un primo passo, che se purtroppo l'ingresso di via Masaccio resta ancora chiuso. La piazza è un pezzo di un museo, e va goduta come tale».



