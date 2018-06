Maxiscontro tra 2 automobili e una moto Muore 49enne

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente mortale sulla via del Mare dove, nella notte tra il 16 e il 17 giugno, all'altezza del chilometro 8, una moto e due auto sono rimaste coinvolte nello schianto. La vittima è il conducente della moto: Alberto De Amicis, di 49 anni, deceduto sul colpo, a causa del violentissimo impatto. I due conducenti delle macchine e un passeggero, feriti in modo grave, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo di Roma.L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte. Secondo una prima ricostruzione una delle due auto, una Fiat 500 e una Renault, avrebbe perso il controllo, finendo contro la moto per poi ribaltarsi su un lato. Il centauro, sbalzato dalla sella sarebbe invece caduto sull'asfalto, morendo sul colpo. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti.