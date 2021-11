Maxi tamponamento tra 19 auto sulla Pontina

Emilio Orlando

Un maxi tamponamento, con diciannove veicoli coinvolti, si è verificato nella notte a cavallo tra sabato e domenica. I soccorritori, che sono arrivati al chilometro 17,900 della Pontina all'altezza di Castel di Decima, si sono trovati davanti, una scena quasi surreale con un groviglio di lamiere di automobili e di qualche furgone che percorrevano la strada in direzione della Capitale. Nello schianto, avvenuto dopo la mezzanotte non ci sono state vittime, solo qualche ferito lieve, che è stato trasportato dalle autoambulanze del 118 in vari ospedali romani. Tra le probabili cause che hanno causato lo schianto a catena, secondo gli agenti del IX gruppo Eur della polizia Roma Capitale e del Git che hanno effettuato i rilievi, oltre all'alta velocità anche il manto stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia e dal alcuni detriti presenti sulla carreggiata. Gravi le ripercussioni sul traffico, che è stato deviato fino alla mattinata inoltrata di ieri, su via Laurentina e in direzione Pratica di Mare. L'incidente del week end è solo l'ultimo in ordine di tempo sulla Pontina, un'arteria stradale che vanta il triste primato di mortalità alla guida.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

