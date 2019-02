Maxi-sequestro all'imprenditore

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un tesoro accumulato illecitamente da 170 milioni di euro. Una contiguità societaria con aziende in odore di criminalità organizzata che mostrano la spregiudicatezza imprenditoriale di P. T. M. a cui la guardia di finanza del comando provinciale della capitale ha notificato un decreto di confisca, emesso dal tribunale misure di prevenzione al termine di un lungo iter giudiziario terminato con la condanna definitiva in Corte di Cassazione.Dieci società, operanti nei settori della progettazione e costruzione di opere pubbliche, della compravendita di immobili e della gestione di villaggi turistici. Aziende che organizzavano convegni e fiere e attività di risanamento e gestione rifiuti, quaranta immobili tra fabbricati e terreni a Roma, Varese e in provincia di Messina, undici automezzi e vari conti correnti bancari. Un patrimonio passato adesso nelle mani dello Stato, che lo ha sottratto alla criminalità economica. Un soggetto considerato pericoloso socialmente: «Numerosi sono i trascorsi giudiziari del destinatario del provvedimento scrivono i finanzieri - coinvolto in molteplici vicende penali, tra le quali quella connessa al crack del consorzio romano Aedars, nel cui contesto sono emersi stretti rapporti, personali e d'affari, tra P. T. M. e soggetti contigui a consorterie criminali, anche di matrice mafiosa, come gli imprenditori Francesco Scirocco - ritenuto vicino ai clan di Cosa Nostra dei Tortoriciani e dei Barcellonesi, tra i soci fondatori del predetto consorzio - e Vincenzo D'Oriano, pregiudicato in rapporto con il clan camorristico dei Cesarano e amministratore di fatto di una delle società consorziate».Uno spaccato, quello individuato dalle fiamme gialle, sempre più comune. Un'economia malata e contaminata da dinamiche criminali che scacciano investimenti puliti a vantaggi di quelli di criminali e riciclatori, come ha più volte ricordato il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone.(P. L. M.)