Maxi sequestri di droga ed 11 arresti nel weekend. I dispositivi per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, attuati dal questore Carmine Esposito hanno dato risultati eccellenti con 40 mila euro in contanti sequestrati e diverse dosi di cocaina, eroina, ketamina, marijuana trovate nelle tasche dei pusher. Agenti del reparto volanti, uomini in borghese ed in divisa dei commissariati, Casilino, San Paolo, Prenestino, Prati, Esquilino, Esposizione ed Appio con l'impiego dei cani antidroga, hanno arrestato 11 spacciatori, colti in flagrante mentre vendevano la droga. I controlli sono stati effettuati anche a ridosso dei locali del divertimento outdoor capitolino della zona dell'Eur, dove è stato ammanettato un pusher. Al Quarticciolo arrestato un sessantaseienne con diverse dosi di cocaina.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA