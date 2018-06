Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Maxi operazione anti droga nella Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito 9 ordinanze di misure cautelari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Quattro persone sono finite in carcere, mentre 5 si trovano agli arresti domiciliari. Le accuse per tutti sono di traffico internazionale di cocaina.Le indagini si sono svolte dal marzo a novembre del 2016 seguite dai Carabinieri della Stazione di Piazza Farnese e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l'aiuto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, e hanno mostrato un consistente traffico di sostanze stupefacenti proveniente dal Perù. La droga veniva trasportata in Italia tramite corrieri del Sud America, quasi tutte donne, mentre l'intero traffico era gestito da altri cittadini peruviani guidati da un latitante internazionale che era riuscito a nascondersi in Spagna. Il trasporto della droga, pura al 99%, avveniva in confezioni di shampoo o creme: attraverso un particolare processo chimico gli spacciatori riuscivano a rendere la cocaina densa e poi, una volta in Italia, veniva nuovamente lavorata e ridotta in polvere. Il mercato di vendita era quello del centro della città, tra i quartieri di Pigneto, San Lorenzo, Trastevere, Campo dè Fiori, Lungotevere, tutte aree dedicate alla movida.I Carabinieri dall'inizio dell'operazione hanno denunciato 22 indagati, 23 persone sono state arrestate in flagranza di reato, hanno sequestro 17 kg di cocaina e oltre 60.000 euro. Tra il materiale requisito dai militari anche oggetti per le macumbe a nemici e carabinieri.(A. Str.)