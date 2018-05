Maxi-crateri, buche e cantieri aperti l'odissea nello strazio di un quartiere

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoMaxi crateri aperti nell'asfalto, strade dissestate, alberi sradicati, tubature e condutture colabrodo. Balduina, il quartiere di Roma Nord sulle pendici di Monte Mario, sta sprofondando tra le voragini, l'incuria e il degrado. Facendo un giro tra le vie della zona si apre uno scenario post-bellico: quasi ogni strada è transennata, recintata, chiusa al traffico, per buche, lavori, smottamenti del terreno. I cantieri aperti sono deserti, abbandonati, e le carreggiate, ridotte alla metà, un imbuto per automobili.Dalla frana del 14 febbraio scorso, la più eclatante, che inghiottì parte di via Livio Andronico, la situazione non ha fatto che peggiorare. In quell'occasione crollò parte della strada adiacente al cantiere, dove una volta sorgeva la scuola Santa Maria degli Angeli, sei auto sprofondarono nel vuoto, oltre 20 famiglie furono fatte evacuare dalle proprie case. Solo pochi giorni dopo, il 18 febbraio, un altro smottamento colpì la vicina via Appiano, il 28 marzo, invece, un enorme cratere sotterraneo fu scoperto in via Rodriguez Pereira. E ancora interdizioni, deviazioni e traffico in tilt in una zona già abbastanza congestionata di suo, senza alcuna indicazione di percorsi alternativi.Ma per i residenti della Balduina bolgia, paura e disagi non conoscono fine: il 14 maggio scorso una nuova voragine si è aperta in via Damiano Chiesa, principale arteria di collegamento con via Pineta Sacchetti e tutta la zona del Trionfale. La via è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e lo sbarramento, annunciato già a largo Damiano Chiesa - un cartello bianco con un messaggio scritto a mano strada chiusa per voragine - impedisce di percorrere la Valle dell'Inferno con ripercussioni pesantissime sulla viabilità di tutto il quadrante. Ma se questi sono i casi più eclatanti, tantissime altre sono le ferite che nasconde il quartiere. E non c'è area che si salvi. Dalla zona bassa a quella più alta il caos regna sovrano. Di nuovo via Pereira, per esempio, è un cantiere a cielo aperto: sette recinzioni per lavori in corso in un tratto di circa dieci metri restringono la strada, in una sorta di trappola per cittadini costretti a un senso unico alternato. E ancora via Massimi, con tre cantieri, via della Balduina, con due, un limite orario di 30 chilometri orari e una zona transennata per la caduta di un albero ormai rimosso.Poi c'è viale Medaglie d'Oro, che percorre da nord a sud tutto il quartiere, ormai pericolosissimo a causa del manto stradale completamente dissestato. E per finire perdite d'acqua continue: solo per citarne alcune, piazza Giovenale e via Prisciano, rivoli ovunque.