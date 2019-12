Maxi blitz contro le cosche

Mario Meliadò

Tremila carabinieri in assetto da guerra, nottetempo, hanno messo a segno in ogni angolo d'Italia e in Svizzera, Germania e Bulgaria quella che il procuratore distrettuale di Catanzaro Nicola Gratteri ha definito «la più grande operazione antimafia dal maxiprocesso» sferrata contro il cartello affaristico-mafioso che, da Vibo Valentia, controllava gli appalti in gran parte del Paese.

Il gip Barbara Saccà ha disposto misure cautelari per 334 tra politici, imprenditori, massoni, dirigenti di Enti locali, professionisti e ndranghetisti: nel blitz Rinascita-Scott 260 persone sono finite in cella, 70 ai domiciliari, per altre 4 divieto di dimora. Gravissimi i reati contestati, dal 416-bis a 4 omicidi, dalla corruzione alla turbativa d'asta. Sequestrati beni per 15 milioni: le ndrine riciclavano denaro sporco anche a Roma, tramite un network di negozi di calzature. Tra gli indagati ci sono ufficiali dell'Arma, il comandante della polizia municipale di Vibo e politici come il giovane sindaco di Pizzo Calabro Gianluca Callipo, ex-Pd, presidente calabrese dell'Anci; l'ex deputato dèm e già vicepresidente della Regione Calabria Nicola Adamo; l'ex parlamentare di Fi e avvocato Giancarlo Pittelli; Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi e commissario Sorical, già assessore regionale ai Lavori pubblici; l'ex consigliere regionale vibonese Piero Giamborino, «formalmente affiliato» al clan dei Piscopisani.

