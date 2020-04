Max Giusti: «Show dal Campidoglio»

Enrico Chillè

In attesa del grande ritorno in Rai, Max Giusti prepara una bella sorpresa per tutti gli italiani, grazie ad un progetto fortemente voluto dal Campidoglio. Il conduttore e comico romano, in occasione del Natale di Roma, domani mattina alle 11 andrà in onda su RaiDue, con un monologo dai Fori Imperiali. «Visto il periodo, è un monologo che non avrei mai voluto fare, speriamo che ci sia un po' di speranza. Sarà un monologo molto particolare, che farò da solo al centro dei Fori Imperiali. Sento molto la responsabilità in un momento come questo, il Comune di Roma ci tiene davvero tanto», ha spiegato Max Giusti in collegamento con Mara Venier a Domenica In.

Salvo imprevisti legati alla pandemia, nella prossima stagione televisiva Max Giusti tornerà in Rai, per condurre la nuova edizione di Boss in incognito su RaiDue.

