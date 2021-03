Maverick Vinales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Yamaha ufficiale ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. All'ultima curva Joan Mir, campione del mondo in carica con la Suzuki, sembrava certo di salire sul secondo gradino del podio. Ma un errore ha fatto perdere allo spagnolo metri preziosi e sul rettilineo del traguardo è stato passato da Zarco e Bagnaia.

Quinto è giunto Quartararo con la seconda Yamaha ufficiale, sesto Alex Rins con l'altra Suzuki. Ottimo piazzamento dell'Aprilia, settima con Aleix Espargaro. Bravo anche il rookiè Enea Bastianini (Ducati), decimo.

Più distanti gli altri italiani con il 12° posto di Valentino Rossi e il 18° di Franco Morbidelli. Caduta senza conseguenze al primo giro per Danilo Petrucci, uscita di scena anche per la Honda di Alex Marquez.

