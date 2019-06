Mauro Casazza: «Bella idea, solo che i pericoli sono fuori»

Cosa ne pensa del protocollo proposto dal ministro Salvini?

«L'idea è bella, direi molto corretta, ma credo sia davvero difficile da mettere in pratica».

Perché?

«I controlli sono fondamentali, solo che il problema non è quasi mai dentro le discoteche piuttosto fuori. Basterebbe andare tre ore prima degli eventi e rimanere fuori anche le successive tre ore per disincentivare le teste calde».

Quindi lotta all'abusivismo per chi vende alcol fuori dai locali...

«Le discoteche investono anche molti soldi in sicurezza e sono sempre più attente a rispettare le regole. Ma poi c'è il baretto accanto che a metà prezzo ti vende super alcolici vietati. E' qui che bisogna intervenire, questo significa prevenzione». (I.D.G.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

