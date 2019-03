Maurizio Mattioli

TEATRO DEGLI AUDACI

Ecchime qua è il nuovo spettacolo dell'artista: un abbraccio, un cammino, un guardarsi negli occhi attraverso battute, gag, monologhi, canzoni. Con Francesca Ceci.

Via G. De Santis 29,

da oggi al 31/03, 20 euro+dp, 3477868350

Massimiliano Bruno

TEATRO PICCOLO ELISEO

Scrive e interpreta Zero: cinque ragazzini trascorrono una vacanza insieme. I loro sogni si scontrano con una brutta storia di sangue che li coinvolge e li segnerà per la vita. Regia Furio Andreotti.

Via Nazionale 186, da oggi al 31/03, 20 euro, 0683510216

Fabrizio Catalano

TEATRO PALLADIUM

Indagine poliziesca, thriller a orologeria, sogno a occhi aperti: è La scomparsa di Majorana, in prima nazionale, ispirato all'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Regia di Fabrizio Catalano. In scena Loredana Cannata, Alessio Caruso.

Piazza B. Romano 8,

da oggi a domenica, 18 euro, 057332768

