Maurizio Battista

TEATRO OLIMPICO

In scena con il nuovo show Papà perché lo

hai fatto?, scritto dalla moglie Alessandra Moretti con la collaborazione di Mariano D'Angelo. Una piéce, tutta da ridere, sui tempi andati a confronto con quelli moderni. «Tutto nasce dalla domanda che mi ha posto mia figlia quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello Vip: Perché lo hai fatto? Si parla delle scelte della vita quotidiana, poi andrò dove vuole il pubblico».

P.za G. da Fabriano 17,

da oggi, info 063265991

teatroolimpico.it

Gianni De Feo

OFF OFF THEATRE

Tangeri è lo spettacolo scritto da Silvano Spada e interpretato dal cantan- te e attore Gianni De Feo: al centro della piéce è la figura del celebre cantante e ballerino spagnolo Miguel de Molina, mito di Pedro Almódovar, vissuto durante la dittatura franchista e perseguitato per le sue idee antifasciste e

la sua dichiarata omosessualità.

Via Giulia 19, da oggi a domenica, 25 euro, 0689239515

Giovanna Lombardi

TEATRO STANZE SEGRETE

La casa, nido di amore e protezione. La casa del Padre, scritto e interpretato dalla Lombardi con la regia di Francesca Fiorentino, è luogo senza contaminazioni del figlio Primogenito, non atteso. Generato da padre sicuro e madre incerta. Con musica, poesia e bel canto. Un ritorno all'origine, alla dimora: Itaca.

Via della Penitenza 3, da oggi a domenica, 17 euro, 3889246033

© RIPRODUZIONE RISERVATA