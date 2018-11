Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Maura Manca, presidente dell'Osservatorio nazionale Adolescenza: quali segnali deve cogliere un genitore nel caso di un figlio che si espone a rapporti rischiosi sul web?«L'allerta scatta se un ragazzo cambia abitudini, se esce meno con gli amici, si isola in camera, modifica l'abbigliamento, resta incollato allo smartphone per controllare le notifiche e si innervosisce se non c'è campo».Come evitare l'adescamento?«I genitori devono informarsi su come funzionano i social (partecipando anche a corsi di formazione), attivare il parental control, monitorare la cronologia dei siti visitati e trasmettere ai ragazzi il concetto di privacy. Soprattutto è importante attivare un rapporto di fiducia».Cosa consigliare ai ragazzi?«Evitare di parlare con sconosciuti online, soprattutto di mandare foto e informazioni sensibili, oltre a visitare siti di incontri. È anche fondamentale diffidare di profili con foto di ragazzi o ragazze molto belli: sono trappole».