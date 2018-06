Maturità, studenti 007 a caccia di prof

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoMaturandi 007, i ragazzi dell'ultimo anno delle superiori sono sulle tracce dei docenti che li dovranno esaminare alla maturità: cercano domande ricorrenti e argomenti su cui è vietato sbagliare. E' già assedio fuori dai licei. Ieri il ministero dell'istruzione ha reso noti i nomi dei docenti che, spostandosi da un istituto superiore all'altro, siederanno in commissione d'esame come commissari esterni. «Sono i più temuti spiegano tre ragazzi fuori dallo scientifico Keplero di viale Marconi - quelli di cui non si sa niente. Se sappiamo i nomi, possiamo chiedere ai loro studenti su cosa puntare all'esame. Noi andremo a fare un giro informativo al Vivona».Al Keplero infatti, come presidenti di commissioni, ci saranno la professoressa Tiziana Mattei del liceo Vivona all'Eur, Morrone del Federico Caffè di Villa Pamphili e la Corbo del Maiorana. E così i maturandi, invece di studiare, si trasformano per qualche giorni in veri e propri agenti segreti. In commissione allo storico liceo Tasso sarà presidente la professoressa Peri dell'istituto di via Silvestri, Saliola del Lombardo Radice e Marcucci dell'Argan. Al Giulio Cesare ci sarà Zacchilli del liceo Macchiavelli e Corea dell'Albertelli: «Proveremo a contattare i ragazzi dell'Albertelli assicurano dal liceo di Corso Trieste per saperne di più: tutti i docenti hanno delle fissazioni personali su cui non bisogna commettere errori. Meglio saperlo prima, no?».Tra loro c'è qualcuno che teme soprattutto la seconda prova scritta: «Al classico ci sarà una versione di greco e spiegano il commissario esterno di greco viene dall'Aristofane. Andremo a chiedere a cosa tiene maggiormente». Stessa strategia al Mamiani di viale delle Milizie. Tra le commissioni ci sono presidenti che vengono dal Bachelet e dal liceo Farnesina al Villaggio Olimpico. «Andiamo fuori da scuola oppure spiegano dallo storico liceo in Prati attiveremo qualche ricerca sui social. Abbiamo anche dei gruppi in cui scambiarci informazioni. Dobbiamo arrivare all'esame preparati, in tutti i sensi».riproduzione riservata ®