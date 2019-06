Maturità, ecco le commissioni d'esame

Lorena Loiacono

Il countdown per la maturità è ufficialmente partito: resi pubblici i nomi dei docenti che faranno parte delle commissioni d'esame, tra i maturandi si è aperta la caccia a chi ne sa di più.

E i Millenials si scatenano, ovviamente, anche online. Sono spuntati infatti sia i tradizionali capannelli di studenti fuori dalle scuole superiori, dal Tasso al Righi passando per l'Armellini e il Nomentano, per scambiare informazioni sia le pagine social e i gruppi in chat per scoprire quali sono gli argomenti più richiesti dai singoli professori, le abitudini e le tecniche di interrogazione. Fughe di notizie che si rincorrono perché tra due settimane, il 19 giugno, inizia l'esame con lo scritto di italiano. E l'ansia non è legata solo alla maturità ma anche al fatto che, quest'anno, l'esame è tutto nuovo: due scritti al posto dei vecchi tre e un colloquio orale tutto da scoprire.

E così, da ieri, i circa 30mila maturandi romani hanno interrotto il ripasso finale per dedicarsi alla ricerca dei nomi dei professori che siederanno in commissione. In migliaia infatti stanno utilizzando il motore di ricerca messo a disposizione dal ministero dell'istruzione per scoprire che, ad esempio, nelle tre commissioni del liceo Tasso ci saranno i presidenti provenienti da scuole come il liceo artistico Argan e lo scientifico Nomentano, nel liceo di via della Bufalotta approderanno invece commissari dal Salvini, dal Peano, dal Piaget, dal Machiavelli e dal Visconti.

Il liceo di piazza del Collegio romano avrà invece professori che insegnano al Pascal e all'Olivieri di viale Mazzini. Al liceo Righi arriveranno docenti di lingua straniera dall'istituto Cine-Tv Rossellini di via della Vasca Navale, dal Volterra di via dell'Acqua Acetosa e dall'istituto di via dei Papeschi a viale Marconi. Allo storico liceo Mamiani di viale delle Milizie, nel cuore di Prati, ci saranno invece professori provenienti da scuole superiori come il Newton di via viale Manzoni, il Farnesina di via dei Giochi istmici e il liceo Virgilio di via Giulia. Un valzer di docenti che quindi farà spostare centinaia di commissari: all'Armellini di San Paolo arriveranno docenti delle scuole di Villa Pamphili, dell'Eur ma anche di Ostia.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

