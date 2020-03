Matuidi sereno, Lady Rugani preoccupata: «Sono incinta»

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve fa i conti con il coronavirus. Lotta con il sorriso in faccia Matuidi («Sono positivo. E resto positivo», scrive indugiando nel doppio senso), che ha ricevuto il sostegno via social del suo connazionale francese Pogba in un video in cui il Polpo indossa la casacca della Juve: «I più sfacciati parleranno della maglia, ma sto solo supportando i miei amici».

Prosegue intanto a Madeira la quarantena di Cristiano Ronaldo. A raccontarla è la sua compagna Georgina, pizzicata dai media locali dopo un'uscita per fare shopping giudicata inopportuna: «Noi stiamo bene scrive su Instagram - Coraggio a tutti quelli che lottano contro il virus. Siamo distanti ma sempre uniti». A proposito di wags bianconere, Daniela Persico, positiva al Coronavirus come il suo compagno Rugani, rivela a Chi di essere incinta: «I medici mi hanno rassicurata, ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così».

Infine, Buffon annuncia di voler prolungare la sua epopea: «Non smetto perché mi sento ancora bene e perché ho rispetto dei sogni del Gigi bimbo». Entro un mese il portiere dovrebbe definire con la Juventus il rinnovo del contratto fino al 2021. Il totem bianconero rivela quindi una sua vecchia sbandata per l'Inter: «Da piccolino tifavo Juve, ma quando il mio idolo Trapattoni è andato ad allenare i nerazzurri confesso che ho simpatizzato per loro».

Giovedì 19 Marzo 2020

