Mattinata complicata per le ferrovie, sul nodo di Roma e sulla direttissima Roma-Firenze e Roma-Napoli. A Termini è saltato il cervellone che dà i numeri di ingresso ai treni. Quindi si è dovuto procedere manualmente. Altri problemi a Firenze e Napoli. A fine mattinata, pur se con qualche ritardo, il traffico sembra quasi tornato alla normalità, dopo che si erano accumulati ritardi - di cui ha dato notizia puntuale treno per treno il sito di Trenitalia - fino a 80 minuti.

Il guasto a Termini si è verificato alle 6.55 e ha determinando un rallentamento della circolazione ferroviaria con ritardi fino a 60 minuti, che sono poi diventati anche 80. Sull'alta velocità ci sono stati ritardi fino a 45 minuti. Anche se il ritardo medio dopo mezzogiorno si aggirava sui 20 minuti. I treni direttamente coinvolti sono stati cinque; due sono stati instradati su un percorso alternativo da Bologna a Firenze.

Sulla linea Direttissima Roma - Firenze il traffico ferroviario ha subito rallentamentio dalle 8.55 per un guasto alla linea nei pressi di Firenze Campo Marte. Il maggior tempo di percorrenza è stato fino a 30 minuti per i treni in viaggio. E a Napoli il traffico si è rallentato dalle 10.45 per un guasto alla linea nei pressi di Pignataro Maggiore.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA