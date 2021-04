Mattia Fogarin, il 21enne scomparso dieci giorni fa da Padova è stato trovato cadavere, ieri, all'interno del canale cittadino Scaricatore. Il giovane si era allontanato precipitosamente dalla casa nella quale viveva insieme ai genitori nella notte del 21 marzo. In quella occasione aveva detto ai familiari basiti di dover fuggire per aver commesso qualcosa di irreparabile.

Gli inquirenti sono propensi a valutare come pista primaria quella di un rifiuto amoroso, ma nel frattempo sul corpo del ragazzo verrà eseguita l'autopsia per completare il raggio delle indagini. A segnalare il cadavere sono stati alcuni passanti e anche il cellulare di Fogarin confermerebbe l'ultimo aggancio nella stessa zona del rinvenimento. A riconoscere la salma sono stati i genitori straziati i quali non hanno mai smesso di pensare ad un allontanamento temporaneo.

