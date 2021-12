Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive Policlinico San Martino di Genova, è d'accordo con il tampone per i vaccinati?

«No. Così finiamo di confondere la gente. Abbiamo detto che con il super green pass si poteva andare allo stadio e adesso diciamo che non basta più? Sarebbe l'ennesimo errore».

Non serve il tampone?

«Stiamo andando bene, ce lo ha detto anche l'Economist. E invece ecco il passo indietro. Non abbiamo gli ospedali che esplodono, una fuga in avanti ora fa solo del male».

Il vaccino può bastare?

«Ho sempre sostenuto il green pass e credo nella capacità dei vaccini di prevenire la malattia grave: quando saremo tutti vaccinati, non ci interesserà più fare il tampone». (L. Loi.)

