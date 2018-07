Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matteo Barbieri scompare nel nulla durante le prime ore del 12 luglio scorso. Lavorava come cameriere al ristorante I Capperi alla Balduina dove abitano Angelo e Maria i genitori. L' ultimo a vederlo vivo è un collega di lavoro che racconta ai carabinieri ed ai giornalisti poi, che Matteo nell' ultimo mese era taciturno e nervoso.Prima di avviarsi alla volta di Anguillara dove conviveva in via Arno, con un altro ragazzo da circa un mese invia un messaggio vocale a Diana la fidanzata, ed uno alla madre intorno a mezzanotte e trentasei, nel quale dice di aver finito di lavorare e che è prossimo dal prendere la strada di casa.Da quel momento le tracce del giovane si perdono alla prima rotatoria della via Braccianese. Le ricerche si mettono in moto , secondo i parenti del ragazzo troppo tardi rispetto alle sollecitazioni di questi ultimi.Nonostante i mille appelli sui social, sulle televisioni ed i volantini che ne denunciavano la scomparsa, per otto giorni di Matteo si era persa ogni traccia, fino a quel tragico venerdì 19, quando il cadavere è stato notato da un agricoltore in una cunetta, come risucchiato dai rovi.(S. Uni.)riproduzione riservata ®