Mattarella riceve le stelle e diventa Full Metal Sergio

ROMA - I protagonisti dei David sfilano al Quirinale, ma la vera star diventa Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha ricevuto le cinquine dei vari premi degli Oscar italiani. Una cerimonia - presente anche il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli - comunque nel segno sia del divertimento. Mai infatti tante risate nei saloni del Quirinale grazie all'attrice Geppi Cucciari che, per nulla intimorita dall'austera location, dopo aver manifestato più volte l'amore e la riconoscenza verso il presidente - considerato da tutti gli italiani «come un vero super-eroe» - lo appella alla fine Full Metal Sergio.

«La dimensione industriale del cinema, la sua valenza economica e produttiva hanno grande importanza per il sistema-paese - ha sottolineato il Capo dello Stato - È una dimostrazione ulteriore di quanto valga e di quanto pesi la cultura nello sviluppo di una società moderna. Chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l'economia non è un vero economista. Il cinema è sogno, magia, ed è parte vitale del nostro paese». Poi, una, per certi versi imprevista, apertura a Netflix e compagni: «L'interdipendenza tra cinema e tv, ma anche le opportunità offerte dalle nuove piattaforme, costituiscono una sfida a cui non si può rinunciare», ha affermato Mattarella.

Dopo l'intervento di Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano, sono arrivate le testimonianze di Francesca Lo Schiavo e Dario Argento, vincitori del David Speciale 2019, e quella del regista americano Tim Burton che ha appena presentato a Roma il suo ultimo film, Dumbo, e che riceve il premio alla carriera (David for Cinematic Excellence 2019).

Un po' di malinconia è arrivata invece dall'allestimento di video-wall (è la prima volta che accade) dove sono passate prima le immagini della lunga storia del premio (siamo alla 64/ma edizione) e poi una sorta di memorial (come accade nella cerimonia dell'Oscar) con gli artisti recentemente scomparsi, da Ermanno Olmi a Carlo Vanzina, da Ennio Fantastichini a Bernardo Bertolucci e Pino Caruso.

