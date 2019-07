Mattarella: non c'è futuro senza Europa E bacchetta il governo: «Io solo arbitro»

Mario Fabbroni

«Gli editori, che hanno l'impegnativo compito di far quadrare i conti e sanno di scommettere su un settore vitale per la democrazia, hanno titolo a ricevere concreta attenzione da parte delle istituzioni». E ancora. «I giornalisti, in ragione della professionalità e deontologia che caratterizza la loro funzione, devono agire con indipendenza e con rigore per alimentare credibilità e fiducia, nell'assolvimento della missione di servire i governati e non i governanti, sempre anteponendo la verifica delle notizie all'anelito dello scoop».

Il Presidente Sergio Mattarella, durante la tradizionale cerimonia della consegna del Ventaglio che sancisce l'incontro al Quirinale con i vertici della stampa, sottolinea la necessità della difesa dell'articolo 21 della Costituzione ma torna ancora a parlare del ruolo centrale dell'Unione europea, fuori dalla quale «non c'è futuro per l'Italia», difendendone la missione. Un messaggio letto in ambienti parlamentari come un avvertimento alla maggioranza gialloverde. «Le istituzioni di governo hanno bisogno di un clima di fattiva collaborazione, lungi dalla conflittualità, per poter assumere decisioni tempestive per la vita del Paese», ammonisce. E aggiunge: «Il Capo dello Stato è arbitro e non compie scelte politiche ma richiama al rispetto del senso delle istituzioni». Per Mattarella «aver evitato la procedura d'infrazione dell'Ue» ha scongiurato «uno scenario che avrebbe ipotecato pesantemente il futuro dell'Italia».

Il Colle sottolinea pure che «prestigio e autorevolezza della magistratura sono stati lesi da quanto emerso sul Csm», ma «la sua indipendenza, come la sua autonomia, è un principio basilare della Costituzione» e le sentenze vanno rispettate». Allo stesso modo «la stampa va protetta affinché possa informare il popolo».

A Mattarella va il grazie della Federazione nazionale della stampa (Fnsi), il sindacato dei giornalisti, per aver ribadito «per l'ennesima volta la centralità dell'articolo 21 della Costituzione, del diritto ad informare i cittadini e, quindi, ad essere informati».

riproduzione riservata ®

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA