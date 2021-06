Mattarella: «La storia siamo noi...»

Mario Landi

«La Storia siamo noi, nessuno si senta escluso». Il presidente Sergio Mattarella sceglie il testo di una canzone di Francesco De Gregori per il suo discorso in occasione del 75° anniversario della Repubblica. «Proviamo a leggere così -ha esortato Mattarella- questi settantacinque anni di vita repubblicana: da una prospettiva diversa che ci consente di cogliere i profili di soggetti che spesso sono rimasti nell'ombra, sullo sfondo». E così incoraggia i giovani «che ci chiedono spazio», per i quali noi abbiamo il dovere di «costruire un futuro», rinunciando a «interessi» di parte.

Mattarella celebra il suo ultimo 2 giugno al Quirinale con l'obiettivo di trasmettere energia al Paese, invitando da una parte la politica a non perdere l'occasione del Recovery plan, e dall'altra tentando di far comprendere ai cittadini l'importanza del momento, l'opportunità unica di una nuova ricostruzione del Paese. Nel lungo discorso dal Quirinale il Presidente viaggia tra passato e presente riannodando i fili della storia, tra valori della Resistenza, storie di successo della Repubblica e momenti difficili come la violenza del terrorismo. Ma il capo dello Stato parte e conclude con un richiamo alle responsabilità di tutti affinché non ci si chiuda nel presente o si poltrisca nell'inerzia. La spinta che il presidente vuole trasmettere anche alla politica è evidente: «Sono passati settantacinque anni da quando, con il voto nel referendum del 2 giugno 1946, gli italiani, scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia. Anche oggi siamo a un tornante del nostro cammino dopo le due grandi crisi globali, quella economico-finanziaria e quella provocata dalla pandemia. Come lo fu allora, questo è tempo di costruire il futuro».

