Un piccolo pezzetto di cioccolato kinder. È questo il primo timido segnale di ritorno alla vita di Noemi, la bambina di quattro anni ferita in un agguato di camorra in piazza nazionale a Napoli, il 4 maggio scorso. Nuda, ricoperta di tubicini, per 25 giorni Noemi è stata confinata in isolamento, nell'ambiente sterile della Rianimazione dell'ospedale Santobono di Napoli per evitare infezioni dopo il lungo intervento a cui è stata sottoposta. Malgrado non sia più in pericolo di vita la situazione è tuttavia ancora delicata.

La bambina ha un busto che non le consente di muoversi, ma ieri i medici hanno deciso di trasferirla in quella che tecnicamente si chiama saletta filtro: una stanza adiacente a quella della rianimazione dove Noemi resta da sola e non insieme ad altri bambini. Non è un reparto quindi. Le difese immunitarie sono ancora troppo basse e la piccola non può stare a contatto con troppe persone. Via libera soltanto a mamma e papà che potranno starle vicino tutto il tempo possibile.

Mamma Tania e papà Fabio continuano a pregare perché la loro primogenita guarisca: la fede li incoraggia e nella stanza campeggiano le immaginette della Vergine Maria e di Padre Pio. La riabilitazione, anche respiratoria, sarà lunga perché uno dei polmoni è rimasto gravemente danneggiato in seguito al colpo di pistola che le ha trapassato il torace.

Un'altra bella notizia è che da qualche giorno Noemi si sta alimentando da sola. E poi finalmente i giocattoli, le adorate bamboline delle Lol comparse sul suo lettino a farle compagnia. «Il primo vero miracolo per Noemi c'è stato - dice l'avvocato della famiglia, Angelo Pisani - ma dobbiamo ancora sperare che la bambina si ristabilisca completamente. Napoli aspetta Noemi. Noi aspettiamo anche giustizia».

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

