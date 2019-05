Matilde Andolfo

«Chi sa, parli. Dica quello che ha visto. Napoli ha un cuore grande, lo conosco bene. E ringrazio tutte le persone che stanno pregando per la mia Noemi. Anche se siamo isolati in ospedale, sentiamo la vicinanza della gente. Tuttavia chi conosce la verità, la dica senza paura».

Fabio S. fatica a parlare. É il giovane papà della bimba di quasi 4 anni che lotta tra la vita e la morte dopo essere stata trapassata per errore dal proiettile di un killer che voleva uccidere un uomo nella centralissima piazza Nazionale a Napoli, tra le altalene e le classiche grida di gioia di un pomeriggio semi-festivo. Possibile? «Non è il momento delle polemiche, adesso bisogna pensare al bene di Noemi, alla sua guarigione», dice Fabio all'ingresso del Pronto Soccorso del Santobono.

Da cinque giorni lui e la moglie Tania sostano nel reparto di Rianimazione dove è ricoverata la figlioletta. Fabio parla con gli altri familiari. Si fanno coraggio reciprocamente. Indossa un piumino scuro invernale che sembra ripararlo soprattutto dall'angoscia. Spera di sentirsi dire che Noemi vivrà. Ma pensa pure a quel killer spuntato dal nulla, che ha distrutto la semplicità della vita familiare.

Il quartiere è omertoso: «Quando tutto questo incubo, sarà finito scriveremo fiumi di parole su Noemi e la tragedia che l'ha colpita». I toni sono pacati e gentili. «So che Noemi ascolta le nostre preghiere e avverte la presenza di mamma e papà. Mia figlia è forte», ripete Fabio, come un mantra. Le notizie che provengono dai medici dicono che la piccola sta lottando. Ma è il polmone sinistro quello che desta maggiori preoccupazioni. Tuttavia, per fortuna, al momento non ci sono infezioni. E ogni giorno è un piccolo passo in avanti.

Forse portano calore anche le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ieri pomeriggio è stato da Noemi. Nessuna dichiarazione ufficiale ma un'amara riflessione consegnata durante la visita alla bimba ferita: «In casi come questo, lo Stato esce sconfitto. La sicurezza dei cittadini va garantita, sempre».

