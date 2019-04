Matilde Andolfo

Avrebbe dovuto essere una mattinata felice. Invece per un bimbo di soli tre anni si è trasformata in un incubo. Alle 8,50, in via Ravello a pochi passi dal rione Villa a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, il piccolo ha visto morire davanti ai suoi occhi il nonno Luigi Mignano, 57 anni. Crivellato di colpi da due killer piombati in moto proprio davanti al suo palazzo che è anche vicino all'istituto comprensivo Vittorino da Feltre.

La sequenza è rapida. Il nonno prende il nipotino per mano e con l'altra afferra lo zainetto rosso di Spiderman, il supereroe preferito dal bimbo. Papà Pasquale è già in macchina ad aspettarli, così non perdono troppo tempo per arrivare a scuola, un asilo nido poco distante da casa. Nonno e nipote fanno pochi passi. Sono quasi vicino all'auto quando sentono il rombo di uno scooter nero. In sella ci sono i killer, indossano caschi integrali e noncuranti della presenza del bambino cominciano a fare fuoco. Una grandine di proiettili si abbatte sull'auto e non solo. Giuseppe non ha neanche il tempo di urlare, sente la mano del nonno scivolare via dalla sua e poi vede il corpo cadere con accanto lo zainetto. Intanto il papà, vero obiettivo dei killer, nonostante sia ferito alle gambe riesce ad aprire la portiera e a portare suo figlio in salvo, lasciandolo nell'androne. Di fronte c'è la platea scolastica del Vittorino da Feltre: 800 alunni dai tre ai tredici anni e il personale scolastico. C'è chi ha soltanto sentito i colpi, chi invece, incollato con gli occhi alla finestra, ha visto tutto. Una sequenza di morte che non dimenticheranno mai. I killer scappano via, l'improvviso silenzio è subito rotto da urla disperate e pianti. All'esplodere degli spari, molte mamme hanno preso in braccio i loro bambini e hanno cercato riparo ovunque. Dopo pochi minuti è giunta l'ambulanza che ha trasportato Pasquale all'ospedale del Mare. Poi le volanti della polizia.

La zona è da anni teatro di guerra. È in atto la faida per le piazze di spaccio tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi, cui pare fosse legato Luigi Mignano. «Fino a stamattina eravamo fiduciosi che la situazione fosse migliorata dice padre Modesto Bravaccino, parroco della chiesa San Giuseppe e San Giovanni di Lourdes che si trova a pochi metri dall'agguato - ma oggi la camorra ha fatto pagare al quartiere il suo tributo di sangue. Io ero nella cappella a pregare, ho sentito i colpi e mi si è raggelato il sangue». Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: «Da tempo abbiamo lanciato l'allarme al governo. Aspettiamo ancora i rinforzi, i cento uomini in più promessi dal ministro dell'Interno Matteo Salvini».

