Matilda De Angelis Shooting Star italiana

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matilda De Angelis è Shooting Star al Festival di Berlino 2018. L'attrice è stata selezionata per rappresentare l'Italia nel programma dedicato ai giovani talenti europei. Da oltre venti anni l'EFP (European Film Promotion) presenta, durante il Festival, alcuni giovani talenti, attori e attrici europei destinati a diventare famosi. Così come è stato per Daniel Craig, Carey Mulligan, Alicia Vikander, Melanie Laurent, Rachel Weisz, Daniel Bruhl, Ruth Negga e, per l'Italia, Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Il primo interprete maschile è stato Stefano Accorsi, attore e regista che ha affincato la De Angelis nel film che l'ha resa nota, Veloce come il vento di Matteo Rovere, che le è valso il Nastro D'Argento. Matilda De Angelis, 22 anni, ha partecipato come co-protagonista alla serie tv Parenthood - Tutto può succedere (accanto alla prima shooting star italiana, Maya Sansa), mentre all'ultima Mostra di Venezia affiancava Micaela Ramazzotti nella delegazione del film Una famiglia di Sebastiano Riso.