Materie, l'annuncio su Instagram Spariscono le buste per gli orali

Sempre più social, la Maturità ora svela le materie dello scritto direttamente su Instagram. Così ieri mattina il Ministero di dell'Istruzione, rivolgendosi ad una platea di mezzo milione di adolescenti usando il loro linguaggio, ha lanciato l'hashtag #MaturitàVentiVenti con cui darà tutte le comunicazioni legate all'esame di Stato. Le prime, forse le più attese, sono già arrivate ieri con un video della ministra Lucia Azzolina: il secondo scritto, quello di indirizzo, anche quest'anno sarà multidisciplinare.

Greco e latino al Classico, matematica e fisica allo Scientifico, due lingue al Linguistico, al Tecnico per il turismo ci saranno discipline turistiche e aziendali e lingua inglese, al Professionale indirizzo alberghiero ci saranno laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e scienza e cultura dell'alimentazione. L'unica alternanza prevista è al Classico: nell'esame del 2019 in cui debuttò la prova mista, i maturandi trovarono infatti una versione di Tacito da tradurre e un testo di Plutarco con traduzione in italiano a fronte, quest'anno sarà l'inverso. Tra le novità, il ritorno del tema di Storia allo scritto di Italiano e l'abolizione del sorteggio con le tre buste, per dare il via al colloquio orale. Senza buste si torna alla vecchia maniera con la prima domanda scelta dalla commissione. In che modo? Anche il colloquio sarà pluridisciplinare, ogni commissione preparerà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti, come ad esempio un testo, un documento, un'esperienza o un progetto: uno spunto da dare al candidato, con cui avviare il colloquio.

Tornano anche l'obbligo del test Invalsi, che si svolgerà a marzo, per essere ammessi all'esame e l'esperienza di Pcto, l'ex Alternanza scuola lavoro.

Tra i sindacati è polemica: »Consideriamo inaccettabile l'obbligatorietà delle prove Invalsi per i candidati, pena la non ammissione all'esame, e contestiamo l'enfasi che i documenti ministeriali pongono in relazione alla ex alternanza scuola lavoro».

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

