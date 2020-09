Matera, due turiste stuprate dal branco

Due turiste minorenni violentate dal branco alla festa in villa. È accaduto a Marconia, frazione di Pisticci (Matera), nella notte tra lunedì e martedì. Lo hanno denunciato le stesse ragazze, provenienti dall'Inghilterra, che dopo la festa avevano chiamato un'ambulanza ed erano state ricoverate, per qualche ora, in ospedale per accertamenti.

A confermare l'episodio è la Questura di Matera, coordinata dalla Procura della Repubblica, che sta indagando sull'accaduto ed è alla ricerca dei responsabili. Quanto denunciato dalle due minorenni avrebbe infatti trovato riscontro nelle prime indagini delle forze dell'ordine. Le vittime sono due turiste, entrambe inglesi: una di loro è di origini lucane ed era venuta in vacanza a Pisticci, insieme all'amica, per visitare alcuni parenti.

Insieme, le due turiste avevano partecipato alla festa in una villa ed è qui che si è consumata la violenza sessuale, probabilmente commessa da più persone anche se gli investigatori, che finora hanno mantenuto uno stretto riserbo sulle indagini, non hanno confermato ufficialmente l'ipotesi.

La polizia ha già ascoltato diverse persone presenti quella notte nella villa e continuerà a farlo anche nelle prossime ore, anche se al momento non risultano indagati. L'obiettivo è quello di identificare tutti i partecipanti alla festa e cercare di risalire ai responsabili attraverso la raccolta delle varie testimonianze.(E. Chi.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA