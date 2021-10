Matano: «Anche io vittima di omofobia»

Alberto Matano, Antonella Clerici, Chiara Ferragni: sono solo alcuni dei vip che sono intervenuti contro il voto del Senato che ha affossato il Ddl Zan. Ad aprire il fuoco di fila era stata l'influencer caricando nelle storie di Instagram il video dei senatori che esultano per l'approvazione della tagliola, condito con parole non proprio dolci. Antonella Clerici, ieri durante la sua trasmissione E' sempre mezzogiorno ha detto chiaramente che «si è trattato di un'occasione persa» per i diritti civili.

Nel pomeriggio è stata la volta di Alberto Matano (foto) a prendere posizione. Il conduttore della Vita in Diretta, dopo un servizio che ha ricordato i molti episodi di violenza omofoba ha voluto raccontare qualcosa che non aveva mai condiviso con il pubblico: «Vi devo dire - ha raccontato - che storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me, quando ero adolescente, l'ho provato sulla mia pelle e quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con l'aiuto di tutti su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA