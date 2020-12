Masterchef: «Selezioni Zoom ma il livello è davvero altissimo»

Ida Di Grazia

Edizione numero 10 per Masterchef Italia che torna in prima serata, su Sky Uno, da domani, in palio 100.000 euro in gettoni d'oro e la pubblicazione del proprio libro di ricette.

Confermatissimi i giudici: il decano Bruno Barbieri, 10 edizioni su 10, Antonino Cannavacciuolo alla sua sesta edizione e Giorgio Locatelli. Tra le novità per la prima volta, chi ottiene tre sì dai giudici, riceverà Grembiule bianco con il proprio nome ed entrerà direttamente in Masterclass senza dover superare altre prove. Chi, invece, guadagnerà due approvazioni su tre conquisterà il Grembiule Grigio, che dà accesso alle sfide per giocarsi il posto nella classe. Per accedere alla cucina di MasterChef, adattata alle norme antiCovid, i giudici hanno valutato i concorrenti via Zoom: «Siamo stati accolti nelle loro cucine di tutti i giorni», ha raccontato Locatelli. Barbieri ha sottolineato il livello altissimo dei cuochi amatoriali. «Questo lockdown ha spiegato Nils Hartmann (Direttore Produzioni Originali di Sky Italia) - ci ha regalato gli chef in forma strepitosa. Ci aspettiamo di aveder crescere gli ascolti quest'anno».

