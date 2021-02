MASSO KILLER

Domenico Zurlo

Stava viaggiando da solo nella sua auto, quando un grosso masso ha travolto il veicolo uccidendolo sul colpo. Un terrificante incidente in montagna ha stravolto ieri la comunità di Sondrio: a perdere la vita un uomo di 68 anni, Roberto Bogialli, che risiedeva a Morbegno ed era molto conosciuto nella zona per la sua attività di pittore e fotografo.

Il bruttissimo incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina, lungo la Costiera del Cech sulla sp10. L'uomo si trovava alla guida della sua Audi in territorio comunale di Civo (Sondrio), sulle Alpi Retiche: dalla montagna si è staccato un masso enorme, che ha saltato le reti di protezione ed è franato sull'auto di Bogialli, sfondando il parabrezza e prendendo in pieno il guidatore.

A dare l'allarme è stato un uomo che si trovava su un motocarro alle spalle dell'Audi del 68enne: sul luogo si sono recati i carabinieri della Compagnia di Chiavenna, con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, oltre alla Croce rossa di Sondrio, che non ha però potuto far nulla per salvarlo perché al loro arrivo Bogialli era già deceduto. La Procura ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto: le immagini dell'auto, letteralmente decapitata dopo l'impatto col masso, sono raccapriccianti.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma sembrano esserci davvero pochi dubbi su come sia andata: è probabile che la frana sia stata causata dal maltempo degli ultimi giorni nella zona della Valtellina e della Valchiavenna. Impressionante la potenza della caduta del masso, che si è staccato dalla parete rocciosa e prima di piombare sull'auto della vittima è riuscito addirittura a saltare le reti di protezione. Un incidente simile era già avvenuto lo scorso settembre, sulle Orobie, dove una frana si era abbattuta sull'auto di un barista di Bema, che ne era però uscito miracolosamente illeso: Bogialli non ha avuto la stessa fortuna.

