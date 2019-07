Massimo Volume

e Giardini di Mirò

VILLA ADA - LAGHETTO

Il minitour di due icone della musica indipendente italiana. Le due band, da sempre legate da stima profonda e amicizia, sono da poco uscite con i rispettivi nuovi album Different Times e

Il nuotatore (entrambi con 42 Records). Peril festival Viilla Ada Roma incontra il mondo.

Via di Ponte Salario 28, domenica ore 21,30, bigl. 18 euro+dp, villaada.org

Farruko

PARCO ROSATI - EUR

Carlos Efrén Reyes Rosado, aka Farruko, 28 anni, da Portorico, con la Hit Calma - in collaborazione con Pedro Capò, da gennaio sta scalando le classifiche imponendosi come tormentone dell'estate (oltre 87 milioni di visualizzazioni youtube).

A Fiesta!, Festival di Musica e Cultura Latino Americana a Roma.

Via delle Tre Fontane 24, oggi alle 23, ingr. 25 euro, www.fiesta.it

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

