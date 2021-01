Massimo Sarti

«Richiami tra mezz'ora. Mi sto allenando con il fisioterapista».

Mauro Bellugi è subito spiazzante. Poco prima di Natale ha reso pubblico di aver subito l'amputazione di entrambe le gambe per complicazioni legate al Covid, l'unico modo per non morire. L'ex difensore di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e della Nazionale (partecipò ai Mondiali di Argentina del 1978), che compirà 71 anni il prossimo 7 febbraio, ha ricevuto una valanga di affetto, anche concreto. «Massimo Moratti si è offerto di pagarmi le protesi», ha detto, sottolineando il nobile gesto dell'ex Presidente nerazzurro. La sua sfida da campione del mondo di voglia di vivere riparte dall'Ospedale Niguarda di Milano.

Mauro Bellugi, come sta ora che ha preso consapevolezza della sua nuova dimensione umana e fisica?

«Sto facendo tutti i giorni ginnastica. Ci vorrà tempo, almeno un mese per rendere gli arti pronti per le protesi. Ma se anziché un mese ce ne volessero due o più, l'importante è tornare in piedi, a passeggiare per Milano. Non vedo l'ora che accada».

Si aspettava tutto questo affetto?

«Sinceramente no, sono rimasto impressionato. Mi ha chiamato tutta la serie A dal 1970 ad oggi, tutti i miei vecchi amici della Nazionale. Ma non solo calciatori e dirigenti. Voglio fare un solo nome: Salvatore Carmando, ex massaggiatore del Napoli, di Maradona e degli azzurri. È di una simpatia estrema, ma quando ci siamo sentiti piangeva».

Il Covid ha aggredito una sua patologia preesistente. Cosa vuol dire a chi è scettico?

«Non auguro a nessuno di ammalarsi, ma chi non ci crede dovrebbe provarlo sulla propria pelle e capirebbe che è una cosa molto seria. E agisce in tanti modi. Io avevo un'anemia che si è scatenata a causa del Covid. A quelli che se ne fregano, dico che questo virus non è uno scherzo».

Lei si sente un esempio di forza e di coraggio?

«Alex Zanardi e Bebe Vio sono esempi. Anche Sinisa Mihajlovic è uno con gli attributi veri, ha lottato contro la leucemia. Io cerco solo di dire quello che penso con una certa dose di allegria, di essere ottimista, di non piangermi addosso. Anche se, con tutto l'affetto che ho ricevuto, un po' mi sono montato la testa (ride, ndr)».

Il suo cuore palpita per l'Inter. E se i nerazzurri le dedicassero lo scudetto?

«Di certo mi farebbero molto felice. Credo che Inter e Juventus restino le favorite in campionato. La Juve è quella che mi fa più paura. Più del Milan».

