Massimo Sarti

«Queste eliminatorie si giocano su due tempi, assolutamente diversi. Il secondo è senza favoriti». Vola basso Diego Simeone alla vigilia della resa dei conti in Champions League con la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Anche se l'aver vinto 2-0 il primo tempo, quello del Wanda Metropolitano, dà quanto meno all'Atletico Madrid un vantaggio storico.

Perché, sotto la guida del Cholo, i colchoneros si sono qualificati 25 volte su 25, in tutte le competizioni, quando hanno iniziato con un successo un doppio confronto ad eliminazione diretta. Simeone sarà regolarmente in panchina, nessuna squalifica dopo il gestaccio dell'andata. Sarà al centro della contesa, «ma la Juve è abituata a battagliare, è grandissima. Noi dovremo lottare, con tranquillità ed umiltà». Ma senza gli squalificati Thomas e Diego Costa.

L'ex nerazzurro potrebbe vendicare i polemici Juve-Inter del passato, soprattutto risalenti al 1998. Intanto ha assicurato che il prossimo interista Godin: «sta bene. Quello che mi successe con la Juve non c'entra con il presente. Sono cose diverse. La qualificazione è ancora tutta da conquistare».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA