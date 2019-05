Massimo Sarti

MILANO «Stiamo centrando numeri straordinari, sappiamo quello che ci stiamo giocando. Siamo tutti carichi, manca poco alla fine, ma ancora non abbiamo conquistato nulla». Entusiasmo e insieme umiltà per Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky. La sua Atalanta delle meraviglie è a una settimana dalla finale di Coppa Italia dell'Olimpico contro la Lazio. Ma soprattutto ha nelle proprie mani (quarta in classifica a tre giornate dalla fine con tre punti di vantaggio su Milan e Roma) la possibilità di centrare per la prima volta nella sua storia l'accesso alla Champions League. Gli accostamenti si sprecano: «Noi come l'Ajax? Gran complimento. Da sempre loro partono dal gioco per arrivare al risultato. Noi siamo una realtà più piccola, che si sta prendendo comunque delle soddisfazioni».

Gasperini condottiero della piccola Atalanta e, per la prossima stagione, accostato a panchine sulla carta più blasonate (Roma? Milan?) e destinate a cambiare in estate proprietario. Lo stesso giochino potrà riguardare José Bordalàs, 55enne di Alicante, ex attaccante nelle serie minori spagnole e ora alla guida della rivelazione Getafe, che vuole fare l'Atalanta della Liga. A 180' dalla fine gli azulones (che domenica sfideranno il Barcellona al Camp Nou) sono quarti a +3 su Siviglia e Valencia e sognano di far debuttare in Champions la città di oltre 175mila abitanti attaccata alla capitale Madrid, in aggiunta alle vicine di casa Real e Atletico. Nel Getafe ci sono vecchie conoscenze del nostro calcio: in porta (come secondo) l'ex spezzino Chichizola, a centrocampo l'ex fiorentino Cristoforo e l'ex milanista Flamini. Ma la seconda giovinezza riguarda soprattutto l'attaccante Jorge Molina, che (come Jaime Mata) ha sinora segnato 16 gol tra Liga e Coppa del Re) a 37 anni suonati. Sulle orme, insomma, del nostro Quagliarella.

In Francia, dietro allo strapotere del PSG, ma davanti alle più blasonate Lione e Marsiglia, è vicino al ritorno ai gironi di Champions il Lille allenato da Christophe Galtier, dove spiccano le 20 reti del quasi 24enne esterno ivoriano Nicolas Pépé, che piace tanto all'interista Beppe Marotta. E in Germania c'è pure il Lipsia griffato Red Bull: terzo campionato di sempre in Bundesliga e seconda partecipazione alla Champions agguantata già con i crismi dell'aritmetica. In ore di grosso dibattito sul futuro delle coppe continentali e di SuperLega, nell'Europa che conta non c'è ancora spazio solo per le grandissime.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA