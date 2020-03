Massimo Sarti

MILANO «Siamo totalmente determinati a far sì che i Giochi Olimpici si svolgano con successo a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto». Il presidente del Cio Thomas Bach, aprendo ieri la due giorni di lavori dell'Esecutivo a Losanna, ha voluto ancora una volta tranquillizzare sul cammino verso la manifestazione a Cinque Cerchi, in tempi di emergenza Coronavirus. Il fatto che abbia voluto specificare le date non è un caso. È infatti suonata come una risposta indiretta alle parole della ministra nipponica per le Olimpiadi, l'ex pattinatrice su ghiaccio e ciclista Seiko Hashimoto. Che, rispondendo ad un'interpellanza parlamentare sulle preoccupazioni inerenti il Covid-19, ha detto che «il contratto prevede che i Giochi si tengano entro il 2020. Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far tutto come previsto». Il coronavirus resta comunque, inevitabilmente, nei pensieri del Cio. Da almeno tre settimane è stata attivata una task force di analisi sul tema, comprendente non solo le autorità olimpiche e giapponesi, ma anche l'Organizzazione mondiale della sanità. Nessuna intenzione di annullare i Giochi «a meno che l'Oms ci inviti a farlo», ha sottolineato il canadese Dick Pound, membro del Cio.

FORMULA 1 - Più a stretto giro temporale la partenza del Mondiale di Formula 1, prevista per il week-end tra il 13 e il 15 marzo in Australia. Il circus vuole partire, tanto che la Federazione internazionale dell'automobile ha comunicato ufficialmente i diversi set di gomme che saranno portati sul circuito di Albert Park a Melbourne. La stessa Fia in una nota ha dichiarato di tener costantemente monitorata la situazione coronavirus. La F1 ha già visto il rinvio del GP di Cina di aprile e continuano le defezioni di eventi del motorsport.

SALTA LA SUPERBIKE - Ultimo in ordine di tempo, il Gran Premio del Qatar di Superbike, rimandato a data da destinarsi per le stesse restrizioni che hanno portato alla cancellazione della prova della MotoGp sul medesimo circuito di Losail.

ROMA-OSTIA ADDIO - In Italia è stata cancellata la mezza maratona Roma-Ostia, prevista per domenica.

STRANA DAVIS - Confermata invece a porte aperte a Cagliari Italia-Corea del Sud di Coppa Davis, in programma tra venerdì e sabato. Gli organizzatori e la Federtennis hanno comunque previsto un rigido protocollo di prevenzione sanitaria per evitare commistioni tra le due squadre, comprese sale stampa separate per i giornalisti dei due Paesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA