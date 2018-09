Massimo Sarti MILANO - Sembra proprio girato il vento per l'Inter. Dopo le vittorie

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Sembra proprio girato il vento per l'Inter. Dopo le vittorie in pieno recupero sul Tottenham in Champions e a Genova sulla Sampdoria, grazie ai sigilli di Icardi e D'Ambrosio è arrivato anche il 2-1 di San Siro sulla Fiorentina, furiosa con l'arbitraggio e con il VAR. Primo successo stagionale a San Siro in campionato per i nerazzurri. Assai sofferto, perché per lunghi tratti i viola dell'ex Stefano Pioli hanno fatto meglio.Ma gli episodi più importanti sono stati quasi tutti favorevoli all'Inter, che ha raggiunto a quota 10 proprio la Fiorentina ed il Sassuolo, in attesa delle gare di stasera e domani. Un'altra boccata d'ossigeno preziosissima per Luciano Spalletti, che ha potuto andare in panchina per l'accoglimento del ricorso dopo la squalifica di lunedì per i fatti di Marassi: «Devo fare i complimenti alla Fiorentina, ma abbiamo meritato di vincere. Punto e basta: il rigore? C'era, solare».Si è sbloccato in campionato anche Icardi, dopo 4 presenze di astinenza. Rete al 45' su rigore, propiziato da un ingenuo braccio largo di Vitor Hugo su cross di Candreva. Palla appena sfiorata, ma stanata al VAR direttamente dall'arbitro Mazzoleni. Video e dischetto amici dell'Inter e del suo capitano, a segno in A contro la Fiorentina per l'undicesima volta: «Pressione? Ho 120 reti alle spalle, social e giornali parlano troppo. Ero tranquillo. La squadra deve migliorare. Abbiamo lasciato campo ai nostri avversari, che hanno avuto molte occasioni. Dobbiamo lavorare su questo. L'inizio brutto non si può cancellare. Ora dobbiamo trovare i tre punti a ogni partita, perché a fine anno dobbiamo arrivare tra le prime quattro», ha detto Maurito, a bersaglio alla fine di un primo tempo in cui era stata la Fiorentina ad avere le opportunità migliori, con un palo di Mirallas e con Simeone (eccellente Handanovic in uscita).Inter rivedibile anche nella ripresa, al di là del pari rocambolesco al 53' di Chiesa, complice una deviazione di Skriniar. Tutto nato però da una palla persa da Nainggolan, uno dei tanti errori nerazzurri che hanno fatto spazientire i tifosi. Ma, nel momento migliore dei viola, una distrazione ospite lasciava a D'Ambrosio al 77' il colpo da tre punti, su assist di Icardi. Dopo che Chiesa aveva fatto rischiare ad Asamoah un secondo giallo ed a Politano un'ostruzione quanto meno pericolosa in area. «Episodi da rivedere. Il rigore? Senti parlare di polpastrelli di Vitor Hugo... Le decisioni non sono state eque», ha chiosato Pioli.riproduzione riservata ®