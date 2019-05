Massimo Sarti

MILANO Ripartirà domani da Bologna la sfida per la maglia rosa. Il Giro d'Italia 2019 la consegnerà definitivamente domenica 2 giugno all'Arena di Verona. Il 27 maggio 2018 trionfò il britannico Chris Froome, al termine della tappa dei Fori Imperiali i cui tempi furono neutralizzati per la protesta dei corridori a causa del manto stradale. E furono giorni di buche, sampietrini e polemiche. Quest'anno niente Giro. Roma sarà appena lambita martedì prossimo dalla Corsa Rosa. E sarà esclusa gran parte del Sud Italia, con la frazione più meridionale che, giovedì 16 maggio, arriverà a San Giovanni Rotondo (Foggia), nei luoghi di San Pio. Poi più nulla. All'uscita del percorso non mancarono le proteste, soprattutto social, una delusione generale, una penalizzazione che se per Roma era annunciata, per le regioni meridionali è stata una doccia gelata e inattesa.

Parte quindi un Giro d'Italia a metà nel percorso. Ma chi sarà il successore di Froome nell'albo d'oro? Lo abbiamo chiesto al ct azzurro Davide Cassani, 11 Giri corsi (con due successi di tappa e «quello del 1991 a Prato mi è rimasto particolarmente nel cuore»), più un altro ventennio abbondante nel vivo della Corsa Rosa, come commentatore tv. «Già domani, al termine della cronometro con arrivo in salita al Santuario di San Luca a Bologna, potrebbe primeggiare uno tra Tom Dumoulin e Primoz Roglic, che per me sono anche tra i favoriti per il Giro». L'olandese (vincitore nel 2017) e lo sloveno ex saltatore con gli sci sono sulla carta gli avversari più pericolosi per il nostro Vincenzo Nibali: «È il suo obiettivo principale in stagione, si è preparato senza intoppi. Può puntare al suo terzo Giro, anche se per il tracciato credo che Dumoulin abbia qualche possibilità in più».

Tre le cronometro. Per le volate attesissimi il campione tricolore Elia Viviani e il colombiano Fernando Gaviria. E poi tanta montagna (martedì 28 il Gavia e il Mortirolo), soprattutto nell'ultima settimana. Ma come frazione da tenere d'occhio Cassani ha suggerito quella di sabato 25 maggio con arrivo a Courmayeur: «Sarà dura, selettiva. Il colle San Carlo è salita vera. Può essere una tappa chiave».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA