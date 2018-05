Massimo Sarti MILANO - Questione di colori. Rispetto a quello della Juventus,

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Questione di colori. Rispetto a quello della Juventus, il bianconero dell'Udinese è stato ben più dolce e morbido per l'Inter, passata nettamente per 0-4 alla Dacia Arena dopo una gara risolta ampiamente già nel primo tempo. Il pareggio dell'Atalanta in casa della Lazio ha poi restituito ad altri nerazzurri, quelli di Luciano Spalletti, la possibilità di essere padroni del proprio destino.Con due vittorie, sabato prossimo a San Siro con il Sassuolo ed il 20 maggio nello scontro diretto dell'Olimpico con i biancocelesti, l'Inter conquisterà l'agognato approdo alla prossima Champions League. «Abbiamo il dovere di finire bene. La squadra è cresciuta e dovrà continuare a farlo nelle ultime due partite di campionato», così l'allenatore di Certaldo, che ha invece messo seriamente nei guai la sua ex Udinese, sempre più inguaiata nella lotta per evitare di accompagnare Verona e Benevento in B.Titolare per un leggero risentimento all'adduttore destro accusato nel riscaldamento da Miranda, Ranocchia ha portato in vantaggio l'Inter con un colpo di testa vincente al 12': «Quest'anno il gruppo non si è sfaldato di fronte alle difficoltà e questo è un motivo di orgoglio. Ora può succedere di tutto, ma quando l'Inter fa l'Inter è fastidiosa per chiunque», ha detto l'ex capitano.Al 44' raddoppio di Rafinha, alla prima rete italiana. Con la speranza che ce ne siano altre con la maglia dell'Inter: «Rimanere non dipende da me, ma io voglio farlo. Nella mia testa c'è l'Inter».Prima del riposo (46'), 28° centro in campionato per Icardi, giunto a -1 dal capocannoniere (infortunato) Immobile. Nella ripresa Udinese in dieci dal 49': espulso Fofana, dopo consulto del Var, per un intervento giudicato pericoloso sulla gamba di Perisic. Al 71' gloria anche per Borja Valero. «La squadra ha fatto bene sin dal primo minuto, ha preso in mano il match subito. Siamo ancora convinti di arrivare in Champions, ma servono altri due successi», ha chiuso Spalletti.riproduzione riservata ®