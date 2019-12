Massimo Sarti

MILANO - «Prestazione imbarazzante». Parole taglienti di Zvonimir Boban. Lo Zorro che un tempo pungeva le difese avversarie con le sue giocate, adesso è costretto ad usare la sciabola con il suo Milan. Inchiodato a Bergamo dall'Atalanta con un 5-0 (anche stretto per i nerazzurri, Gigio Donnarumma ha limitato i danni) da una parte straripante. Dall'altra imbarazzante. Difficile trovare termini diversi da quello usato dal CFO rossonero. Diavolo inesistente, mai in partita, travolto da un capolavoro di Gomez, dall'ex Pasalic, da una doppietta fantastica di Ilicic e dalla chiusura di Muriel in contropiede. Per la quarta volta nella sua storia in serie A il Milan ha perso con cinque gol di scarto.

L'ultima era stata il 3 maggio 1998, un altro 5-0 all'Olimpico al cospetto della Roma. In un colpo solo, l'Atalanta ha compiuto una doppia vendetta. Nel 1972 il i rossoneri travolsero i bergamaschi con un incredibile 9-3 che ancora adesso rappresenta il record di gol per una gara di A.

Gian Piero Gasperini ha anche restituito il 7-1 che a San Siro Stefano Pioli gli inflisse alla guida dell'Inter il 12 marzo 2017. «L'allenatore a rischio? Lui non c'entra, siamo supercontenti di quello che sta facendo. Andiamo avanti con lui senza dubbio. Non possiamo e non vogliamo buttare tutto via», ha precisato Boban. Il tecnico emiliano ha però sinora racimolato appena 12 punti in 10 partite, con una media a gara di 1,2 inferiore a quella di Marco Giampaolo (9 punti in 7 turni, media 1,29). «L'Atalanta ha molta qualità, ma è tutta colpa nostra, il Milan non può essere questo. Prestazione gravemente insufficiente», ha commentato uno sconsolato Pioli.

Sarà un Natale amarissimo per il Milan. E saranno anche giorni in cui, in un verso o nell'altro finirà l'attesa per la risposta di Zlatan Ibrahimovic.

Visto quanto accaduto a Bergamo, anche la difesa ha bisogno di rinforzi: il primo nome è il talento 20enne Jean Clair Todibo, con il quale l'accordo sarebbe in dirittura d'arrivo. Non però l'intesa con il Barcellona. E attenzione, perché risorse importanti potrebbero arrivare dal Psg, interessato a Lucas Paquetà. Vedremo.

