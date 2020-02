Massimo Sarti

MILANO Porte chiuse per tenere aperta la lotta scudetto. A cominciare da Juventus-Inter di domenica sera: il derby d'Italia con in palio una bella fetta della torta tricolore, con l'Allianz Stadium di Torino che sarà senza tifosi, a seguito dell'emergenza Coronavirus, dopo i provvedimenti del Governo e delle regioni interessate. In serata è arrivata l'ufficializzazione al Tg2 del ministro per lo sport Vincenzo Spadafora: «Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo decreto abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse». Spadafora ha sottolineato che il provvedimento «non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi».

Il calcio italiano già in giornata ieri si era orientato verso questa soluzione, il male minore in una situazione così complicata. «Credo che già domenica ci saranno in serie A le porte chiuse - aveva anticipato il presidente Figc Gabriele Gravina, dopo il Consiglio federale. Un'esigenza avanzata soprattutto dalla Lega di A, a causa del «calendario già saturo di impegni» e della necessità che le competizioni si concludano «entro il 24 maggio per l'avvio degli Europei». E in serata, puntuale l'annuncio del Governo.

È stata fatta richiesta di porte chiuse anche per Inter-Ludogorets a San Siro, in programma giovedì sera e valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League; in serata poi l'annuncio ufficiale dell'Inter.

Scorrendo il quadro della 26ª giornata di A del prossimo fine settimana, si giocheranno a porte chiuse, quindi: sabato Udinese-Fiorentina («Avrò un confronto con il Governo», ha osservato il Governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga), domenica Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter. Da valutare Sampdoria-Hellas Verona in programma lunedì, con lo stop firmato dal Governatore ligure Giovanni Toti che scadrà domenica sera. «Juve-Inter senza tifosi? L'ordinanza che riguarda Torino termina sabato, ma dobbiamo valutare la situazione per il bene della salute di tutti», aveva detto a Radio 24 il presidente bianconero Andrea Agnelli; valutazione poi fatta dal Governo con il provvedimento in vigore da ieri sera.

Le porte chiuse, comunque, potrebbero non fermarsi al prossimo turno e alle zone attuali, in base all'evoluzione dell'emergenza e alle decisioni delle autorità preposte. Un male minore per limitare a 4 le gare di A da recuperare, ovvero quelle saltate domenica scorsa: Torino-Parma, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e soprattutto Inter-Sampdoria, problema dei problemi, per gli impegni dei nerazzurri. Sembra al momento di difficile applicazione l'ipotesi di sostituire il 5 marzo del ritorno della semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter (da posticipare a maggio, con conseguente slittamento della finale di Roma) con Inter-Sampdoria. Che, in caso di qualificazione della squadra di Antonio Conte alla finale di Coppa Italia e a quella di Europa League, rischia di disputarsi il 20 maggio.

